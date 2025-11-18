На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новорожденный ребенок найден живым в сливном бачке унитаза

Daily Mail: в Таиланде новорожденную девочку нашли живой в сливном бачке унитаза
Viral Press

В Таиланде новорожденный ребенок найден живым в сливном бачке унитаза, пишет Daily Mail .

Плач, доносящийся из туалета на третьем этаже офисного здания в районе Латкрабанг, привлек внимание уборщицы. Когда на место вызвали рабочего, он поднял крышку унитаза и увидел внутри новорожденную девочку.

«Девочке было меньше суток от роду. Она была новорожденной, но никаких следов матери обнаружено не было», — сообщил капитан полиции Критсада Сайкхонг .

Малыша экстренно доставили в больницу Сириндхорн для обследования. Медики констатировали, что, несмотря на пережитое, девочка находится в удовлетворительном состоянии и не пострадала. Вес ребенка составляет 2,7 кг.

Полиция начала расследование, чтобы найти мать или других причастных к этому преступлению лиц. Сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения, установленных в здании и вокруг него, чтобы установить, кто пользовался туалетом в последние часы.

Ранее в Таиланде мать торговала телом 12-летней дочери и попала под статью.

