В Таиланде новорожденный ребенок найден живым в сливном бачке унитаза, пишет Daily Mail .

Плач, доносящийся из туалета на третьем этаже офисного здания в районе Латкрабанг, привлек внимание уборщицы. Когда на место вызвали рабочего, он поднял крышку унитаза и увидел внутри новорожденную девочку.

«Девочке было меньше суток от роду. Она была новорожденной, но никаких следов матери обнаружено не было», — сообщил капитан полиции Критсада Сайкхонг .

Малыша экстренно доставили в больницу Сириндхорн для обследования. Медики констатировали, что, несмотря на пережитое, девочка находится в удовлетворительном состоянии и не пострадала. Вес ребенка составляет 2,7 кг.

Полиция начала расследование, чтобы найти мать или других причастных к этому преступлению лиц. Сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения, установленных в здании и вокруг него, чтобы установить, кто пользовался туалетом в последние часы.

