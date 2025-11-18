На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Роскомнадзор в октябре включил в официальный перечень более 5 тыс. блогеров

Депутат Немкин отметил высокий уровень проверки Роскомнадзором блогерских заявок
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В октябре Роскомнадзор получил более 14 тыс. заявлений от блогеров, чья аудитория превышает 10 тыс. подписчиков, о включении их страниц в официальный перечень. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Роскомнадзора, положительное решение было принято по более чем 5 тыс. обращений, тогда как свыше 9 тыс. заявок были отклонены.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что высокий процент отказов не должен смущать ни пользователей, ни блогеров.

«Помимо банальных ошибок при заполнениях заявления Роскомнадзор постоянно встречается с попытками злоумышленников выдать мошеннический ресурс за официальный. Да, процесс регистрации идет не очень быстро, но пусть лучше проверки и дальше проводятся тщательно, как сейчас – спешка в этом вопросе точно ни к чему», — отметил он

Член комиссии по поддержке ИТ-индустрии и комиссии по защите традиционных ценностей Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян подчеркнул, что большое количество отказов говорит о серьезном подходе ведомства к формированию официального перечня.

«И это хорошо – чем строже подход к проверке, тем выше уровень доверия к официально зарегистрированным страницам», — уверен он.

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

