Россиянам рассказали, как бороться с депрессией

Zumba и другие танцевальные направления помогают бороться с хтонью и поднимать настроение — особенно у пожилых людей. Об этом «Газете.Ru» рассказал международный фитнес-презентер, хорео-мастер LDFA Сергей Побегалов.

«Систематические обзоры показывают, что кардионагрузки и занятия танцами снижают симптомы депрессии и тревоги у взрослых. В нескольких рандомизированных испытаниях люди, которые регулярно танцевали, отмечали улучшение настроения и снижение стресса по сравнению с теми, кто предпочитает сидеть на диване. Особенно заметный эффект наблюдается у пожилых людей. В нескольких мета-анализах показано, что регулярные занятия с элементами танца, как у zumba, уменьшают депрессивные симптомы и поддерживают когнитивные функции. Танец в группе также создает чувство принадлежности и синхронизации с другими, что дополнительно укрепляет эмоциональное состояние», — пояснил Побегалов.

Он также отметил, что танцевальная терапия лучше справляется с депрессией и плохим настроением, чем обычное лечение.

«Отдельно исследовали танцевальную терапию (Dance Movement Therapy): люди с депрессией, занимавшиеся DMT, демонстрировали значительное улучшение настроения по сравнению с обычным лечением. Даже у людей с легкими когнитивными нарушениями танцы снижали депрессию, особенно если занятия были регулярными. Таким образом, танцы — это не просто физическая активность. Это проверенный научно способ зарядиться энергией, улучшить настроение и противостоять унынию, сочетая движение, музыку и социальное взаимодействие», — поделился эксперт.

Ранее хореограф рассказал, что силовые тренировки и танцы помогут притормозить саркопению.