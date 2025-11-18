На Кубани врачи удалили пациенту опухоль, которая занимала всю брюшную полость

Врачи Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре спасли 41-летнего пациента, избавив его от гигантской опухоли. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Медики отметили, что новообразование разрослось до такой степени, что занимало практически всю брюшную полость пациента.

«Ее диаметр достигал 50 см, а масса — 13 кг. Помимо удаления новообразования, хирурги выполнили пластику почечных сосудов, что потребовало высокой точности и слаженной работы команды», — рассказали в больнице.

В медучреждении не уточнили результаты биопсии образования, но отметили, что операция была одной из самых сложных для команды медицинского учреждения.

