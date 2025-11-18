Участники конкурса «Золотой колос» разработают проект фестивально-ярмарочного центра на ВДНХ

На ВДНХ готовятся к старту приема заявок на участие в архитектурном конкурсе «Золотой колос — 2026», основной темой мероприятия станет создание концепции круглогодичного фестивально-ярмарочного центра «Российские сезоны». Об этом сообщили организаторы конкурса.

Участникам предложено разработать проект павильона для проведения традиционных ярмарочно-фестивальных мероприятий. Уточняется, что новый объект планируется разместить напротив павильона «Книги» Государственного музейно-выставочного центра «Росизо», рядом с кольцевой дорогой ВДНХ.

Отмечается, что конкурс также впервые выйдет за пределы территории выставки. В рамках совместного проекта «Золотой колос. Регионы» к нему присоединятся две новые площадки: поселок городского типа Мокшан Пензенской области, основанный в 1679 году как часть засечной черты, и Воркута в республике Коми — один из крупнейших городов, расположенных за Северным полярным кругом.

Темами регионального направления стали благоустройство исторического центра Мокшана и возрождение городского парка в Воркуте, заложенного в послевоенные годы в условиях вечной мерзлоты. Разработка проектов направлена на создание новых общественных пространств, развитие исторической среды и формирование культурного кода территорий.

Подать заявку на конкурс, как сообщается, все желающие смогут с 20 ноября на сайте ВДНХ. К участию приглашают архитекторов, дизайнеров и реставраторов в возрасте от 18 до 35 лет, а также творческие коллективы из России и зарубежных стран. Прием конкурсных проектов продлится до 30 сентября 2026 года.

Работы оценят по функциональности, эстетичности, масштабности и уникальности замысла. Подведение итогов и церемония награждения состоятся в ноябре 2026 года на ВДНХ. Победители получат денежные премии, а три лучшие работы отметят также дипломами и памятными статуэтками.