В Москве подведут итоги председательства России в Совете глав правительств ШОС

Во время своего председательства в Совете глав правительств ШОС Россия уделяла особое внимание расширению торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия в Шанхайской организации сотрудничества. Об этом на встрече в Национальном центре «Россия» объявил председатель российского правительства Михаил Мишустин.

На мероприятии будут подведены итоги российского председательства в Совете глав правительств ШОС. В нем принимают участие представители 10 стран, а также наблюдатели и партнеры по диалогу.

Уточняется, что встреча станет завершающей частью мероприятий, которые проходят под председательством России в СГП организации в 2024-2025 годах.

В течение дня планируется обсуждение приоритетных вопросов укрепления торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия в ШОС. Главы правительств рассмотрят меры по комплексному и поступательному выполнению Стратегии развития ШОС до 2035 года. Речь идет, прежде всего, о расширении торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Также участники уделят внимание вопросам взаимодействия в сферах цифровой экономики, искусственного интеллекта, «зеленой» промышленности, энергетики, туризма, образования, науки и инноваций, здравоохранения, культуры, спорта и контактов по линии молодежи.

Итоги заседания будут отражены в совместном коммюнике. Также в нем будет отмечено, что страны ШОС совместно поддерживают открытую и справедливую мировую торговлю.

Кроме того, будет принят ряд решений по финансовым и организационным вопросам, в том числе утвержден бюджет объединения на 2026 год.