Россияне назвали ИИ важным фактором укрепления кибербезопасности

Rambler&Co и Сбер: россияне отнесли ИИ к ключевым инструментам киберзащиты
Unsplash

Искусственный интеллект становится важнейшим элементом защиты от цифровых угроз, такой вывод следует из совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co и Сбера, проведенного в преддверии международной конференции AI Journey.

По данным исследования, тема кибербезопасности затрагивает практически каждого жителя страны: 96% респондентов сообщили, что за последний год сталкивались с мошенническими действиями.

Чаще всего злоумышленники звонили по телефону — с таким видом мошенничества столкнулись 51% опрошенных или их близких. Звонки и сообщения в мессенджерах получали 25%, фишинговые письма — 15%. Поддельные приложения попадались 3% граждан, еще 2% отметили другие виды мошенничества.

При этом финансовых потерь смогли избежать большинство участников опроса. Только 3% переводили средства на «безопасные счета», еще 3% — скачивали вредоносные файлы, 2% вводили данные карт на фишинговых сайтах, 1% — передавали ценности курьерам. Ещё 6% пострадали иным образом.

85% респондентов отметили, что не поддались на уловки мошенников, что, по мнению авторов исследования, свидетельствует о росте культуры личной киберзащиты.

Отмечается, что для защиты от преступников россияне в основном используют определители номера (38%) и антивирусные программы (24%).

О кибератаках на организации сообщили 21% респондентов — они сталкивались с ними на текущем или прежнем месте работы или учёбы. Еще 6% наблюдали такие инциденты в компаниях, услугами которых пользуются, а 33% узнавали о них из СМИ и социальных сетей.

Самыми серьезными последствиями атак россияне считают кражу конфиденциальных данных (25%) и остановку рабочих процессов из-за потери доступа к критическим системам (19%). При этом лишь 36% уверены, что их организация располагает средствами защиты от кибератак, половина опрошенных не знает об их наличии.

Треть участников исследования (34%) уверены, что ИИ способен повысить уровень защиты от мошенничества. Из них 33% рассчитывают на автоматическое пресечение противоправных действий, 30% — на расширение числа сервисов блокировки фишинговых сообщений, 22% — на ускорение выявления мошеннических схем, 12% — на более эффективное расследование инцидентов.

Также почти треть респондентов (32%) считают, что использование ИИ поможет укрепить защиту бизнеса и государства. Среди наиболее востребованных направлений — автоматическая блокировка фишинговых рассылок (32%), ускорение выявления и реагирования на атаки (30%) и усиление уже существующих решений в сфере кибербезопасности (20%).

Опрос проводился на интернет-ресурсах Rambler&Co с 10 по 14 ноября 2025 года, в нем приняли участие 156 тыс. жителей России.

