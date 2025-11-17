На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Проект «Урок цифры» от VK объединил 2 млн школьников со всей России

Проект «Урок цифры» познакомил школьников с технологиями видеоплатформы VK
hxdbzxy/Shutterstock/FOTODOM

Проект «Урок цифры» от VK по теме «Видеоплатформа» объединил 2 млн учеников 1–11 классов из всех регионов России. Об этом сообщается на сайте платформы.

В рамках проекта школьники узнали, как устроен современный сервис хранения и распространения видео, на примере крупнейшей российской платформы VK Видео. По всей стране прошли открытые уроки, где эксперты VK, представители министерств и органов исполнительной власти рассказали о технологиях видеоплатформы и специалистах, которые их развивают: разработчиках, инженерах машинного обучения, тестировщиках, аналитиках, копирайтерах и дизайнерах.

Отмечается, что школьники на время урока стали частью продуктовой команды VK Видео. Под руководством маскотов платформы они решали задачи, связанные с развитием инфраструктуры, дизайном видеосервиса и адаптацией решений под интересы пользователей. Участники познакомились с технологиями, обеспечивающими стабильную работу сервиса и высокую скорость загрузки видео, а также научились работать с интерфейсами и делать контент привлекательным для аудитории.

«Минпросвещения России уделяет большое внимание ранней профориентации школьников, ведь это залог успешного будущего. «Урок цифры», который провела компания VK, познакомил миллионы школьников по всей стране с устройством крупнейшей отечественной видеоплатформы, с которой они сталкиваются каждый день», — отметиладиректор Департамента цифровой трансформации и приоритетных проектов Андрей Горобец.

По его словам, интерактивный формат проекта наглядно демонстрирует многообразие профессий в IT и является эффективным инструментом для педагогов, чтобы заинтересовать детей перспективной сферой технологий.

«VK развивает одну из крупнейших программ профориентации, помогая школьникам осознанно выбрать будущую профессию в IT. «Урок цифры» — одна из таких инициатив. Он позволяет ребятам узнать о цифровых профессиях и попробовать свои силы в решении практических задач», — рассказала заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова (признана в РФ иностранным агентом).

Она добавила, что школьники, познакомившись с платформой в роли разных специалистов, смогут и дальше взаимодействовать с ней, используя ее для просмотра познавательного и развлекательного контента.

