Суд постановил, что 5-летняя девочка должна носить фамилию отца, который насиловал ее мать

В Великобритании суд постановил, что пятилетняя девочка должна носить фамилию отца, изнасиловавшего ее мать, пишет Metro. Решение вызвало широкий резонанс и критику со стороны юристов и правозащитников.

Судья Лаура Мойс, рассматривавшая дело, отметила, что фамилия ребенка является «частью ее идентичности и обеспечивает важную связь с ее отцом и отцовским наследием», даже несмотря на то, что девочка не видела отца с декабря 2021 года. Кроме того, сообщается, что мужчина, когда жил вместе с дочерью и матерью, регулярно избивал сожительницу.

Мать дошкольницы назвала это решение «системной несправедливостью семейных судов», подчеркивая, что оно подвергает детей дополнительному риску психологической травмы. Адвокат женщины Шарлотта Праудман заявила, что требование сохранить фамилию насильника «возможно абьюзивно» и противоречит современному пониманию последствий домашнего насилия.

Сообщается, что отцу девочки поручено оплатить £5000 из £13000 судебных расходов матери.

