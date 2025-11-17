На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат Госдумы рассказал о развитии России в ключевых отраслях экономики

Депутат Матвейчев назвал Россию лидером в цифровизации экономики
Газета.Ru

Россия продолжает наращивать потенциал в развитии высокотехнологичных отраслей, включая электронику, сельское хозяйство и цифровые технологии. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.

По его словам, в сфере производства электроники страна преодолела значительное отставание, которое наблюдалось после 1990-х годов.

«Сейчас это успешно наверстывается. Мы развиваем все, что связано с полупроводниками, с компонентной базой», — отметил Матвейчев.

Особое внимание парламентарий уделил масштабированию производства.

«Очень большие и интересные прорывы удалось сделать. Даже те вещи, которые раньше делал только Тайвань. Вопрос только в масштабировании. Сама основа у нас сейчас очень хорошая, но важно нарастить объемы производства», — подчеркнул он.

По словам Матвейчева, сельское хозяйство стало одним из ключевых драйверов экономики России.

«Если 15 лет назад мы полностью зависели от поставок из-за рубежа, то сейчас мы не только обеспечиваем себя, но и экспортируем продукцию. От нас уже зависят другие страны», — заявил депутат.

Он отметил, что Россия почти полностью закрывает внутренние потребности по ключевым продуктам, а по некоторым направлениям даже опережает собственные нужды и выходит на экспорт.

Депутат также отметил активное внедрение современных технологий, включая искусственный интеллект.

«Кстати, парадоксально звучит, но мы занимаем первое место в мире по внедрению ИИ именно в сельском хозяйстве и сельскохозяйственной технике. Используются новейшие методы переработки, хранения продукции, применяется современная химия и так далее. Это одно из самых передовых сельских хозяйств в мире», — добавил он.

По его словам, в сфере цифровизации Россия уверенно занимает лидирующие позиции наряду с США и Китаем. Это касается как цифровизации экономики в целом, так и разработок в сфере ИИ.

Особенно Матвейчев выделил систему безопасности, которая, по его мнению, является одной из лучших в мире. Также Россия лидирует в создании других программных продуктов.

«В принципе, мы входим в тройку лидеров и будем выходить на первые места. Это очевидно. Европа от нас отстала очень серьезно. Если говорить про остальной мир — Латинскую Америку, Африку, Азию — там тоже очевидно, что они пока не конкуренты. Эти регионы будут присоединяться к ведущим центрам цифровизации», — заключил Матвейчев.

