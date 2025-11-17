На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Московской области усилят меры безопасности на дорогах

Воробьев отметил важность безопасности дорожного движения в Подмосковье
true
true
true
close
Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Московской области усилят меры безопасности на региональных дорогах. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на видеоконференции с руководством правительства региона и главами муниципалитетов.

Подготовка включает установку дополнительных камер фотовидеофиксации, обустройство пешеходных переходов и опасных поворотов по новым стандартам.

«Наш президент большое внимание уделяет этому направлению, на днях он утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения в РФ до 2030 года и на перспективу до 2036-го. Кроме того, мы плотно работаем в рамках нацпроекта, региональных программ. При поддержке президента и правительства, в формате концессий строим в Подмосковье современную дорожную инфраструктуру», — отметил Воробьев.

Губернатор подчеркнул важность взаимодействия с Госавтоинспекцией.

«Совместно с ГАИ, нашим отраслевым министерством разработан план мероприятий – наши практики тиражировались и в другие регионы. Эту работу необходимо продолжать, сегодня мы еще раз обсудим, какие нужно предпринять действия по обеспечению безопасности на дорогах», — сказал Воробьев.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин уточнил, что особое внимание уделяется 13 региональным трассам, включая «Наро-Фоминск – Новоникольское – Васильчиново», Рогачевское, Волоколамское, Можайское, Егорьевское, Фряновское и Рязанское шоссе. На этих участках устанавливают катафоты и сигнальные столбики, разделяют встречные потоки, планируют обустроить линии наружного освещения и увеличить количество камер.

Отмечается, что сейчас система фотовидеофиксации в Подмосковье насчитывает более 1,8 тыс. стационарных и 200 передвижных комплексов. Они регистрируют нарушения, а водителям автоматически приходят штрафы. По данным за 10 месяцев этого года, количество штрафов снизилось до 27,7 млн против 34,9 млн за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с 2025 года внедрен стандарт обустройства пешеходных переходов. Он предусматривает направленную подсветку перехода и подходов, лежачий полицейский, светофор типа «Желтое мигание», дорожные знаки «Пешеходный переход» над дорогой, ступенчатое снижение скорости и установку перильного ограждения. Также разрабатывается стандарт для обустройства опасных поворотов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами