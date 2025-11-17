В Московской области усилят меры безопасности на дорогах

В Московской области усилят меры безопасности на региональных дорогах. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на видеоконференции с руководством правительства региона и главами муниципалитетов.

Подготовка включает установку дополнительных камер фотовидеофиксации, обустройство пешеходных переходов и опасных поворотов по новым стандартам.

«Наш президент большое внимание уделяет этому направлению, на днях он утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения в РФ до 2030 года и на перспективу до 2036-го. Кроме того, мы плотно работаем в рамках нацпроекта, региональных программ. При поддержке президента и правительства, в формате концессий строим в Подмосковье современную дорожную инфраструктуру», — отметил Воробьев.

Губернатор подчеркнул важность взаимодействия с Госавтоинспекцией.

«Совместно с ГАИ, нашим отраслевым министерством разработан план мероприятий – наши практики тиражировались и в другие регионы. Эту работу необходимо продолжать, сегодня мы еще раз обсудим, какие нужно предпринять действия по обеспечению безопасности на дорогах», — сказал Воробьев.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин уточнил, что особое внимание уделяется 13 региональным трассам, включая «Наро-Фоминск – Новоникольское – Васильчиново», Рогачевское, Волоколамское, Можайское, Егорьевское, Фряновское и Рязанское шоссе. На этих участках устанавливают катафоты и сигнальные столбики, разделяют встречные потоки, планируют обустроить линии наружного освещения и увеличить количество камер.

Отмечается, что сейчас система фотовидеофиксации в Подмосковье насчитывает более 1,8 тыс. стационарных и 200 передвижных комплексов. Они регистрируют нарушения, а водителям автоматически приходят штрафы. По данным за 10 месяцев этого года, количество штрафов снизилось до 27,7 млн против 34,9 млн за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с 2025 года внедрен стандарт обустройства пешеходных переходов. Он предусматривает направленную подсветку перехода и подходов, лежачий полицейский, светофор типа «Желтое мигание», дорожные знаки «Пешеходный переход» над дорогой, ступенчатое снижение скорости и установку перильного ограждения. Также разрабатывается стандарт для обустройства опасных поворотов.