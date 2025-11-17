Глава «Движения первых» стал членом Ассоциации ветеранов СВО

Председатель правления «Движения первых», Герой России Артур Орлов официально стал членом Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Удостоверение ему вручил исполнительный директор ассоциации Дмитрий Афанасьев на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между организациями.

Документ устанавливает взаимодействие в сфере патриотического воспитания и развития обучающихся образовательных учреждений России. Стороны договорились о совместной реализации проектов, проведении мероприятий и рабочих совещаний для обмена опытом и выработки эффективных решений. Особое внимание будет уделяться привлечению экспертного сообщества к организации совместных инициатив.

«Ветераны боевых действий, в том числе СВО, регулярно участвуют в проектах «Движения первых», встречаются с ребятами по всей стране, делятся опытом, помогают воспитывать деятельный патриотизм», — отметил Орлов.

По его словам, это соглашение позволит привлечь широкий круг защитников отечества к патриотическому воспитанию молодежи, а также углубит работу над совместными проектами и инициативами.

«Особое внимание уделим вовлечению в нашу регулярную деятельность детей и семей участников Специальной операции. Важно, чтобы они чувствовали поддержку и заботу, пока их отцы сражаются на передовой», — подчеркнул он.

В свою очередь, Афанасьев отметил, что Ассоциация ветеранов СВО является ведущим ветеранским сообществом участников специальной военной операции. Он подчеркнул, что «Движение первых» также занимает ключевую роль в поддержке, воспитании и развитии молодежи.

«Вы — наш боевой товарищ, мы рады, что сегодня вы стали одним из нас. Молодежь – наше будущее, и вы многое делаете. Ветераны специальной военной операции продолжат взаимодействовать с вами и выступать наставниками для детей», — заявил Афанасьев.

Соглашение направлено на укрепление связей между поколениями и развитие патриотических ценностей среди молодежи.