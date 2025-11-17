На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава «Движения первых» стал членом Ассоциации ветеранов СВО

«Движение первых» и Ассоциация ветеранов СВО займутся патриотическим воспитанием
true
true
true
close
Telegram-канал Ассоциация ветеранов СВО

Председатель правления «Движения первых», Герой России Артур Орлов официально стал членом Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Удостоверение ему вручил исполнительный директор ассоциации Дмитрий Афанасьев на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между организациями.

Документ устанавливает взаимодействие в сфере патриотического воспитания и развития обучающихся образовательных учреждений России. Стороны договорились о совместной реализации проектов, проведении мероприятий и рабочих совещаний для обмена опытом и выработки эффективных решений. Особое внимание будет уделяться привлечению экспертного сообщества к организации совместных инициатив.

«Ветераны боевых действий, в том числе СВО, регулярно участвуют в проектах «Движения первых», встречаются с ребятами по всей стране, делятся опытом, помогают воспитывать деятельный патриотизм», — отметил Орлов.

По его словам, это соглашение позволит привлечь широкий круг защитников отечества к патриотическому воспитанию молодежи, а также углубит работу над совместными проектами и инициативами.

«Особое внимание уделим вовлечению в нашу регулярную деятельность детей и семей участников Специальной операции. Важно, чтобы они чувствовали поддержку и заботу, пока их отцы сражаются на передовой», — подчеркнул он.

В свою очередь, Афанасьев отметил, что Ассоциация ветеранов СВО является ведущим ветеранским сообществом участников специальной военной операции. Он подчеркнул, что «Движение первых» также занимает ключевую роль в поддержке, воспитании и развитии молодежи.

«Вы — наш боевой товарищ, мы рады, что сегодня вы стали одним из нас. Молодежь – наше будущее, и вы многое делаете. Ветераны специальной военной операции продолжат взаимодействовать с вами и выступать наставниками для детей», — заявил Афанасьев.

Соглашение направлено на укрепление связей между поколениями и развитие патриотических ценностей среди молодежи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами