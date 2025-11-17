На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На московские ярмарки привезли необычные деликатесы из конины

Москвичи смогут приобрести на ярмарках деликатесы из конины из разных регионов
Департамент торговли Москвы

Посетители столичных ярмарок могут приобрести изделия из конины от фермерских хозяйств из разных регионов страны. Об этом сообщили в департаменте торговли Москвы.

Отмечается, что конина — гипоаллергенное мясо, легко усваивается и содержит белок, аминокислоты, железо и витамины, которые повышают уровень гемоглобина и укрепляет иммунитет.

Сообщается, что на московской ярмарке в Вешняках на улице Кетчерской продают конину из фермерских хозяйств Башкирии. Особый интерес у покупателей вызывает колбаса из рубленой конины с земляникой, медом и мятой. Ее рецепт — уникальная разработка местного технолога.

Для ценителей проверенных временем традиций на прилавках есть также изделия по классическим рецептам: «Салаватская» и «Купеческая» колбасы, а также бастурма и копченый жир.

«Главная особенность всей продукции из Башкирии, представленной на ярмарке, — экологичность и натуральность. Отборное фермерское сырье и ответственный подход местных производителей сделал эти продукты популярными в нашем регионе, и на витрину московской ярмарки, можно сказать, попало лучшее», — отметил участник межрегиональной ярмарки Роман Максимов.

Он добавил, что деликатесы из конины — конская колбаса, казылык, бастурма — создаются с соблюдением традиционных рецептур и технологий. Каждый продукт имеет все необходимые сертификаты и проходит многоэтапную проверку качества.

В Кузьминках, на ярмарке на Волгоградском проспекте, представлены деликатесы из конины, произведенные в Мордовии. В ассортименте — сыровяленая колбаса курхан с насыщенным вкусом, вареная тутырма в натуральной оболочке и знаменитый казылык — вяленая сырокопченая колбаса с чесноком, в составе которой обязательно присутствует казы — жир с брюшины.

Популярностью у покупателей, как отмечается, пользуется и традиционная вареная колбаса казы, которую готовят из реберной части конины с ароматными приправами.

«Наши покупатели — истинные ценители полезной конской колбасы, которая у разных народов называется по-разному: махан, казы и просто конская колбаса. Своим фирменным и основным продуктом мы считаем сыровяленый казылык, но в ассортименте также и другие деликатесы: копченое мясо конины, тутырма, курхан — куриная сыровяленая колбаса, суджук, салями, копченая грива коня и казы в натуральной оболочке», — поделился участник межрегиональной ярмарки Максим Волковский.

Он добавил, что производители сохраняют традиционные рецепты, но не боятся и экспериментов: недавно стали выпускать казылык с добавлением мордовского меда. Для удобства покупателей продукция предлагается не только целиком, но и нарезкой.

Ранее сообщалось, что на московских ярмарках представлены качественные и свежие фермерские продукты, привезенные более чем из 40 регионов России. Каждый поставщик гарантирует качество и свежесть товаров, а специалисты столичной ветеринарной службы проверяют товары перед отправкой на прилавок.

За прошедшее лето ярмарки выходного дня и межрегиональные площадки в столице посетили четыре млн человек. Всего они купили почти 5,5 тыс. тонн продукции.

