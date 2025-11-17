На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве представят новейшие российские медиатехнологии на форуме МИМФ-2025

Московский индустриальный медиафорум соберет более семи тыс. участников
Pavel L/Shutterstock/FOTODOM

Московский индустриальный медиафорум (МИМФ-2025), который пройдет с 3 по 5 декабря в технопарке «Сколково», объединит свыше семи тыс. представителей медиаотрасли из российских регионов и других стран. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Cообщается, что форум станет кросс-отраслевой площадкой для крупнейших медиагрупп, интернет-провайдеров, вещателей, производителей оборудования, стриминговых сервисов и разработчиков инновационных решений. На экспозиции будут представлены современные российские технологии телерадиовещания, кинопроизводства, сетевой инфраструктуры и мультимедиа. Вход предусмотрен по регистрации на сайте.

По словам руководителя столичного департамента предпринимательства Кристины Костромы, Москва активно развивает экосистему поддержки медиаиндустрии — от программ финансирования до специализированной инфраструктуры. Она отметила, что столица становится центром притяжения креативных и технологических компаний.

В свою очередь, глава Союза «МКС» Михаил Демин подчеркнул, что быстрые изменения в отрасли требуют углубленного анализа и диалога с регуляторами. Он выразил надежду, что форум станет площадкой для выработки оптимальных подходов к регулированию медиакоммуникационного рынка.

Стратегическим информационным партнером форума выступает медиахолдинг Rambler&Co, информационными партнерами — «Лента.ру» и «Газета.Ru». Организаторы мероприятия — департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы и Медиа-Коммуникационный Союз.

Уточняется, что деловая программа МИМФ-2025 включает пять тематических направлений: государственная поддержка бизнеса, медиатехнологии будущего, производство и дистрибуция контента, вопросы HR и PR, а также применение ИИ.

Запланированы также две пленарные сессии с обсуждением технологического и контентного суверенитетов медиаотрасли, развития инфраструктуры связи и внедрения ИИ, саммит АКАР и церемония вручения премии «Золотой луч».

Кроме того, участники мероприятия обсудят производство контента, новые форматы, защиту и дистрибуцию медиапродукции, детский сегмент и ситуацию на рынках СНГ. Также будут вручены Премия имени Владимира Зворыкина, состоятся конгресс НАТ и финал контент-хакатона Creative Generation, мастер-класс по ИИ и откроется фестиваль Original+DOC.

Завершающий день форума будет посвящен кадровой политике и социальным аспектам индустрии.

