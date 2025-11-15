«Молодой Гвардии Единой России» исполнилось 20 лет

В каждом регионе России будут праздновать 20-летие общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», рассказал в новом выпуске «Переговорки» председатель МГЕР Антон Демидов.

По словам Демидова, организация имеет волонтерский образ.

«Мы всегда старались отвечать на главные вызовы, стоящие перед Россией. Во времена ЧП и пандемии COVID-19 МГЕР всегда сразу включалась и помогала россиянам. МГЕР первая организация, которая открыла свои гуманитарные центры», — рассказал Демидов.

Он добавил, что МГЕР занимается разными задачами, чтобы помогать России и россиянам.

«У нас есть волонтеры, мы помогаем в СВО, заботимся о ветеранах, проводим различные акции, собираем гуманитарную помощь и многое другое», — рассказал Демидов.

Также руководитель московского областного отделения МГЕР Диана Алумянц рассказала, какие задачи организация ставит перед своими региональными отделениями.

«Главное – это транслировать федеральную повестку, ценности партии. По большей части мы с командой ездим по городам и постоянно находимся в диалоге с жителями. Мы хотим, чтобы каждому человеку были доступны те возможности, которые дает организация», — сказала она.

Также представители МГЕР рассказали о работе с вузами и колледжами, актуальность МГЕР в цифровой среде, новых проектах организации и о других вещах.