В Подмосковье стало больше почетных доноров

Более 550 почетных доноров появилось в этом году в Подмосковье

С начала 2025 года 555 жителей Московской области получили звание «Почетный донор России», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«С каждым годом в Подмосковье увеличивается количество активных и неравнодушных жителей, на регулярной основе сдающих кровь и ее компоненты, чтобы помочь людям, попавшим в беду», — отметил заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Он напомнил, что донором может стать любой житель региона старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству крови. Также желающий стать донором должен пройти специальное медицинское обследование перед донацией.

Забелин добавил, что сдать кровь можно в учреждениях службы крови и на выездных донорских акциях.

«Для получения статуса почетного донора необходимо сдать кровь 40 раз, плазму 60 раз или сочетать сдачу цельной крови и ее компонентов», — сказал он.

Более подробно ознакомиться с правилами присвоения звания «Почетный донор России» можно на сайте Московского областного центра крови.