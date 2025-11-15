На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье пройдет финал конкурса актеров

Финал VI сезона молодежного проекта «Театральный поединок» состоится в Подмосковье
Министерство культуры и туризма Московской области

Финал VI сезона молодежного проекта «Театральный поединок» пройдет 24 ноября в Московском губернском театре, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Всего в проекте приняли участие 32 коллектива театральных студий из 25 городов Московской области.

В финал прошли 3 коллектива, среди которых Театр «Дебют» из Волоколамска, Театральная студия «Мозаика» из Дедовска и Детский эстрадный музыкальный театр «Мюзикл» из Химок.

В рамках финала коллективы примут участие в творческих встречах и мастер-классах.

Для художественных руководителей и педагогов коллективов, а также директоров Домов культуры Подмосковья пройдут лекции и выступления ведущих экспертов в области театральной педагогики и режиссуры.

Организаторы проекта в Московской области: АНО «Единое творческое пространство» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

