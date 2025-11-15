На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве назвали самого юного посетителя культурных учреждений

Двухмесячный ребенок стал самым юным посетителем культурных учреждений Москвы
true
true
true
close
Георгий Шишкин/РИА «Новости»

Самым юным посетителем усадьбы «Останкино» в Москве стал двухмесячный ребенок, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе департамента культуры столицы отметили, что инфраструктура активно развивается, а культурные учреждения становятся все более удобными для посещения с детьми.

«Сегодня во всей столице действует 64 таких пространства, где родители могут покормить ребенка, переодеть его или просто передохнуть», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день комнаты матери и ребенка есть в Московском зоопарке, «Царицыно», «Коломенское», усадьбе «Кусково», центре реставрации и хранения усадьбы «Останкино» и в 52 парках.

«Создание таких зон становится неотъемлемой частью проектов реконструкции и благоустройства культурных объектов», — добавили в пресс-службе.

В департаменте культуры столицы отметили, что в Москве также становится все больше культурных программ в формате 0+.

«В парке «Зарядье» малыши принимают участие в научных фестивалях и интерактивных выставках, где многое можно трогать и пробовать своими руками. В музее-заповеднике «Царицыно» проходят специальные бэби-программы, например «Колыбельный вечер» — музыкальные концерты с убаюкивающими мелодиями для самых маленьких. Там же реализуется цикл «Прогулки для малышей», включающий адаптированные экскурсии по дворцу и парку», — заключили в пресс-службе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами