В Москве назвали самого юного посетителя культурных учреждений

Самым юным посетителем усадьбы «Останкино» в Москве стал двухмесячный ребенок, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе департамента культуры столицы отметили, что инфраструктура активно развивается, а культурные учреждения становятся все более удобными для посещения с детьми.

«Сегодня во всей столице действует 64 таких пространства, где родители могут покормить ребенка, переодеть его или просто передохнуть», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день комнаты матери и ребенка есть в Московском зоопарке, «Царицыно», «Коломенское», усадьбе «Кусково», центре реставрации и хранения усадьбы «Останкино» и в 52 парках.

«Создание таких зон становится неотъемлемой частью проектов реконструкции и благоустройства культурных объектов», — добавили в пресс-службе.

В департаменте культуры столицы отметили, что в Москве также становится все больше культурных программ в формате 0+.

«В парке «Зарядье» малыши принимают участие в научных фестивалях и интерактивных выставках, где многое можно трогать и пробовать своими руками. В музее-заповеднике «Царицыно» проходят специальные бэби-программы, например «Колыбельный вечер» — музыкальные концерты с убаюкивающими мелодиями для самых маленьких. Там же реализуется цикл «Прогулки для малышей», включающий адаптированные экскурсии по дворцу и парку», — заключили в пресс-службе.