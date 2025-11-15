В Вологодской области убрали все вывески «Красное&Белое»

В Вологде и Череповце завершили демонтаж всех вывесок магазинов сети «Красное&Белое». Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, подобные меры стали «логичным следствием» политики регулирования розничной торговли спиртным в регионе. Филимонов также напомнил, что с 25 июля сеть «Красное&Белое» прекратила продажу алкоголя в Вологодской области в связи с приостановкой лицензии.

Губернатор предложил владельцам сети сделать ребрендинг, перейти в сегмент продуктовых магазинов «у дома» и продолжать работать с алкогольной лицензией, соблюдая нормы областного закона.

В Вологодской области за полтора года закрылись 398 из 610 алкомаркетов и 158 из 316 вейп-шопов. Тысячи рабочих мест потеряны, малый бизнес массово покидает область, госдолг вырос до 21 млрд рублей. Согласно данным аналитиков группы FinExpertiza, в 2024 году в области закрылось 1,7 тысячи компаний, а появилось лишь 1 тысяча новых. Это вывело Вологодскую область на второе место в антирейтинге Северо-Западного федерального округа по числу ликвидированных предприятий. Подробности читайте в материале — «Газеты.Ru».

Ранее Минздрав скорректировал данные о потреблении алкоголя в Вологодской области.