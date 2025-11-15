Россиян предупредили о частых мошеннических схемах перед «Черной пятницей»

Кибератаки в России за первые шесть месяцев 2025 года превысили 63 тысячи, увеличившись на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В преддверии ежегодной распродажи — «Черной пятницы», когда активность пользователей максимально повышена, количество мошеннических попыток резко возрастает. Директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев рассказал в беседе с «Газетой.Ru» о том, как защититься от воздействия злоумышленников и минимизировать риски, связанные с поддельными мобильными сервисами.

По словам эксперта, мошенники используют обманные схемы с фейковыми письмами, поддельными сайтами, ложными скидочными приложениями, звонками от «курьеров» для вымогательства кодов из SMS и подменой реквизитов платежей.

Они создают фишинговые сайты-двойники или похожие приложения популярных брендов и маркетплейсов, чтобы выманивать деньги и данные. В отдельной категории — вредоносные APK-файлы, которые распространяются якобы под видом купонов, приложений или специальных предложений. Такие файлы дают злоумышленникам полный доступ к устройствам и учетным данным пользователей. Активно используются Telegram-боты и QR-коды, которые направляют на фишинговые сайты и вредоносные загрузки.

«Перед крупными распродажами мошенники активизируются и применяют все более изощренные методы взлома мобильных приложений и кражи личных данных. Поэтому главные рекомендации — загружать приложения только из проверенных источников, применять антивирусы и двухфакторную аутентификацию, не переходить по подозрительным ссылкам и внимательно проверять реквизиты оплаты», — объяснил Морев.

Эксперт также предупредил: когда заканчиваются распродажи, мошенники начинают активную кампанию, связанную с возвратами. Жертвам приходят фальшивые уведомления от службы поддержки с просьбой подтвердить личные данные для оформления возврата. Переход по ссылкам из таких сообщений часто ведет на мошеннические сайты.

Ранее россиянам дали простые советы, как не стать жертвой мошенников в сети.