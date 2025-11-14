На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фонд «Бумажная птица» объявил о старте нового сезона проекта «Мечты сбываются»

Более 8 тыс. желаний исполнено в проекте «Мечты сбываются» фонда «Бумажная птица»
Hafiez Razali/Shutterstock/FOTODOM

Благотворительный фонд «Бумажная птица» запустил 22-й сезон всероссийского проекта «Мечты сбываются», в рамках которого любой желающий может помочь исполнить желание ребенка или молодого взрослого с тяжелым заболеванием. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Участникам предлагается выбрать мечту на сайте проекта и внести посильное пожертвование. В фонде отмечают, что инициатива ежегодно напоминает: новогодние чудеса становятся возможны благодаря людям.

За время реализации проекта удалось исполнить 8015 желаний подопечных с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. Среди них — обеспечение детей сенсорными ковриками, садовыми качелями, устройствами для общения, а также организация поездок и встреч с любимыми героями.

По словам представителей фонда, исполнение мечты помогает детям и их семьям ощутить поддержку, а в ряде случаев — способствует улучшению эмоционального состояния и физической активности.

«Исполненная мечта возвращает человеку вкус к жизни. Это не терапия в медицинском смысле, а состояние, которое не заменит даже лучшее лекарство», — отметил директор фонда Павел Ткаченко.

В организации подчеркнули, что мечта подопечных — это возможность почувствовать себя более самостоятельным. Психологи, привлекаемые к проекту, указывают, что исполнение мечты формирует у ребенка ощущение влияния на собственную жизнь и способствует снижению тревожности.

В новом сезоне к проекту подключились 362 участника из разных регионов России. Мечты, представленные на сайте, варьируются от встречи с кумиром и поездки к родственникам до приобретения теплого пледа или собаки-компаньона.

Уточняется, что координаторы проекта сопровождают семью с момента подачи заявки до исполнения желания.

