Сбер протестировал в Китае ИИ-систему судейства в художественной гимнастике

Нейросеть Сбера помогла судьям проанализировать выступления на турнире в Пекине
true
true
true
close
Kyodo/Reuters

Сбер и Международная ассоциация поддержки спорта «Небесная грация» впервые в мире протестировали систему оценки выступлений в художественной гимнастике на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Уточняется, что технология создана при участии нейросети Сбера ГигаЧат и была применена в ходе международного турнира «Кубок «Небесная грация»», прошедшего в столице Китая с 12 по 14 ноября.

По данным организаторов, ИИ использовался параллельно с традиционным судейством. Спортмены, отмеченные системой, получили специальную награду.
Ключевой задачей алгоритма стал анализ наиболее субъективной части судейства — артистизма. Система оценивала выступления под музыку, включая точность попадания движений в ритм, динамические изменения, а также синхронное завершение композиции и элементов. Кроме того, ИИ фиксировал уровень эмоциональности спортсменок.

Работу алгоритма контролировала отдельная бригада судей, использующая специально разработанный интерфейс. Он позволял получать подробный разбор выступлений по ряду критериев и проверять корректность работы системы без вмешательства в процесс оценки.

Отмечается, что ГигаЧат, анализируя видео, выделял ключевые моменты, на которые судьи могли обратить дополнительное внимание.

В Сбере добавили, что по итогам проведенного в Пекине тестирования планируется определить дальнейший формат применения искусственного интеллекта в судействе художественной гимнастики.

