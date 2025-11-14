Заммэра Москвы Ликсутов рассказал о завершении сборки поезда «Москва-2026»

В октябре на предприятии «Метровагонмаш» стартовала сборка новых поездов серии «Москва-2026». Сейчас сборка первого состава находится на финальном этапе, идет наладка внутренних систем. После них поезд направят для тестирования в cтоличное метро, сообщил в своем Telegram-канале заммэра столицы Максим Ликсутов.

Отмечается, что на заводе завершены основные технологические операции: выполнена сборка рамы, боковин и крыши вагона, сварка кузова, проверка его герметичности, окраска, установка оборудования, включая подвагонное, а также финальная сборка салона.

Уточняется, что новая модификация отличается от поездов «Москва-2024» обновленным дизайном фар — их форма стала более вытянутой и визуально продолжает световую ленту на голове состава. Изменен и блок связи «пассажир-машинист», в том числе учтено удобство маломобильных пассажиров.

Кроме того, улучшена эргономика сидений — за счет отказа от металлических стыков, и увеличено число воздуховодов в потолочной части.

При этом сохранены ключевые преимущества серии: широкие двери и межвагонные переходы, современные системы климат-контроля, адаптивное освещение, большое количество USB и Type-C разъемов для зарядки и другие элементы комфортной поездки.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу по обновлению подвижного состава Московского метрополитена. Сегодня уже около 79% поездов в метро — нового поколения. К концу следующего года мы планируем полностью завершить обновление парка поездов Замоскворецкой линии. Важно отметить, что современные составы изготавливают из отечественных комплектующих. В 2026–2027 годах парк метро пополнят более 700 новых вагонов», — рассказал Ликсутов.