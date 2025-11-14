На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Ямале объявили 2026-й Годом здоровья

Дмитрий Артюхов: здоровье – главное богатство человека
Пресс-служба губернатора ЯНАО

Следующий, 2026 год, будет Годом здоровья на Ямале, заявил глава региона Дмитрий Артюхов во время посещения перинатального центра окружной столицы.

По его словам, здоровье — главное богатство, которое надо беречь.

«Сейчас активно создаем план мероприятий. Большой блок будет связан с вопросами медицины: запустим новые объекты здравоохранения, продолжим оснащать наши больницы новым оборудованием, повышать квалификацию врачей», — сказал Артюхов.

Он добавил, что отдельное внимание уделят просветительским проектам.

Также Артюхов спросил у будущих мам и медработников, как они оценивают наборы «Ямальской маме» и о качестве медобслуживания.

Кроме того, Артюхов пообщался с врачом-рентгенологом Диной Малюгиной и акушер-гинекологом Анастасией Шиповой, которых пригласили на работу по программе «Врачи, нужные Ямалу». Медики отметили высокую оснащенность больниц, а также комплексное сопровождение работодателем при переезде.

Артюхов рассказал, что в 2026 году в Тарко-Селе, Коротчаево, Тазовском и селе Горки откроются больницы, а также на Ямале появятся 6 новых спортобъектов.

