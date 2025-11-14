На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Отвечавшего за безопасность военной инфраструктуры в РФ объявили в розыск

Главу центра пожарной безопасности военных объектов Люфанова ищут за махинации
true
true
true
close
Shutterstock

Главу «Центра пожарной безопасности объектов военной инфраструктуры» Сергея Люфанова объявили в розыск по делу о мошенничестве. Об этом пишет РИА Новости.

«Люфанову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и в этот же день он объявлен в розыск», — говорится в материалах суда.

Дело ведет следственный отдел военного следственного управления СК России. Подробности обвинения не раскрываются.

По данным Zoon.ru, центр, которым руководил Люфанов, закрыт. Компания занималась установкой систем пожарных датчиков, проектированием и установкой систем отопления и водоснабжения и канализации. Сейчас сайт компании не работает.

До этого суд арестовал начальника управления Госстройнадзора ГУ Минобороны Юрия Кожевникова по обвинению в коррупции.

Ранее суд арестовал лимузин Packard 1942 года по делу экс-замглавы Минобороны Иванова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами