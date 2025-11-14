Отвечавшего за безопасность военной инфраструктуры в РФ объявили в розыск

Главу «Центра пожарной безопасности объектов военной инфраструктуры» Сергея Люфанова объявили в розыск по делу о мошенничестве. Об этом пишет РИА Новости.

«Люфанову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и в этот же день он объявлен в розыск», — говорится в материалах суда.

Дело ведет следственный отдел военного следственного управления СК России. Подробности обвинения не раскрываются.

По данным Zoon.ru, центр, которым руководил Люфанов, закрыт. Компания занималась установкой систем пожарных датчиков, проектированием и установкой систем отопления и водоснабжения и канализации. Сейчас сайт компании не работает.

До этого суд арестовал начальника управления Госстройнадзора ГУ Минобороны Юрия Кожевникова по обвинению в коррупции.

Ранее суд арестовал лимузин Packard 1942 года по делу экс-замглавы Минобороны Иванова.