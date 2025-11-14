На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Актриса Орейро рассказала о работе над фильмом в киностудии Горького

Наталия Орейро восхитилась традициями национального кино в России
Пресс-служба Киностудии Горького

Актриса Наталия Орейро высоко оценила то, как в России сохраняются традиции национального кино, а также выразила надежду вновь поработать с киностудией имени Горького. Об этом рассказала пресс-служба киностудии.

В пресс-службе уточнили, что актриса впервые сыграла в российском полнометражном фильме. В ленте «Письмо Деду Морозу» Орейро исполнила роль «сбывшейся мечты» мальчика из 1990-х.

«Я немного понимаю русский язык и специально занималась для этой роли. Все на съемочной площадке были очень терпеливы ко мне. Я сохранила теплые воспоминания о всей нашей команде. На самом деле не важно, где мы работаем, главное — контакт с другими людьми», — привела киностудия слова Орейро.

Актриса также отметила, что восхищена тем, как в России сохраняют культурные традиции.

«Дети в вашей стране растут со своей историей, у них есть Дед Мороз и его внучка Снегурочка, чей костюм мне даже удалось примерить. Он был потрясающий, и я даже забрала с собой в Аргентину шапочку от этого наряда. Мне бы очень хотелось вновь поработать и с режиссером Кириллом Кузиным, и с киностудией Горького», — добавила Орейро.

В проекте также приняли участие Иван Охлобыстин, Антон Филипенко, Кристина Асмус, Дима Билан, Эвелина Бледанс и Зоя Бербер.

