Стали известны победители Московского международного фестиваля рекламы

В Москве прошла торжественная церемония награждения победителей 35-го сезона Московского международного фестиваля рекламы Red Apple, сообщает пресс-служба фестиваля.
Всего 42 члена жюри из стран Европы, Азии и Латинской Америки выбрали 206 лучших работ из более чем 1100 поданных заявок.
Победителям вручили 2 Гран-при, 30 золотых, 76 серебряных и 98 бронзовых наград.
«Поп-культура стала мощным инструментом формирования имиджа стран. Когда реклама и культура сливаются, это создает среду, которую люди готовы поддерживать», — отметил член жюри из Венгрии Луис Пауло Гатти.
По итогам выбора членом жюри агентство «Восход» получило 7 золотых наград в блоке Creative, стало агентством года и получило специальную награду Brand Keeper.
«Даже самая гениальная концепция не имеет смысла, если нет того, кто позволит ее реализовать. Поэтому смелые, интересные клиенты — это большая удача, и в то же время — результат наших усилий», — отметил креативный директор агентства «Восход» Антон Рожин.
Агентство Teammate получило золото и было названо лучшим в блоке Marketing.
«Примеры наших работ — это как раз отражение этой идентичности, где присутствует опыт глобальных коллег, как призма кейсов креативной эффективности, но которая помножена или дополнена нашим культурным кодом», — сказал CEO Teammate Роман Рязанов.
Также организаторы вручили другие награды, среди которых рекламодатель года, приз за лучший кастинг, приз за культурную кампанию и награда за масштабную рекламно-информационную кампанию в сфере социальной ответственности.
С полным списком победителей с видео-кейсами можно ознакомиться на сайте.
