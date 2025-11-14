На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны победители Московского международного фестиваля рекламы

В Москве объявили победителей фестиваля Red Apple
Пресс-служба ЦРБК

В Москве прошла торжественная церемония награждения победителей 35-го сезона Московского международного фестиваля рекламы Red Apple, сообщает пресс-служба фестиваля.

Всего 42 члена жюри из стран Европы, Азии и Латинской Америки выбрали 206 лучших работ из более чем 1100 поданных заявок.

Победителям вручили 2 Гран-при, 30 золотых, 76 серебряных и 98 бронзовых наград.

«Поп-культура стала мощным инструментом формирования имиджа стран. Когда реклама и культура сливаются, это создает среду, которую люди готовы поддерживать», — отметил член жюри из Венгрии Луис Пауло Гатти.

По итогам выбора членом жюри агентство «Восход» получило 7 золотых наград в блоке Creative, стало агентством года и получило специальную награду Brand Keeper.

«Даже самая гениальная концепция не имеет смысла, если нет того, кто позволит ее реализовать. Поэтому смелые, интересные клиенты — это большая удача, и в то же время — результат наших усилий», — отметил креативный директор агентства «Восход» Антон Рожин.

Агентство Teammate получило золото и было названо лучшим в блоке Marketing.

«Примеры наших работ — это как раз отражение этой идентичности, где присутствует опыт глобальных коллег, как призма кейсов креативной эффективности, но которая помножена или дополнена нашим культурным кодом», — сказал CEO Teammate Роман Рязанов.

Также организаторы вручили другие награды, среди которых рекламодатель года, приз за лучший кастинг, приз за культурную кампанию и награда за масштабную рекламно-информационную кампанию в сфере социальной ответственности.

С полным списком победителей с видео-кейсами можно ознакомиться на сайте.

Генеральный информационный партнер фестиваля – Rambler&Co.

