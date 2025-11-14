В прокат вышла новая глава киноальманаха Сбера о России

Сбер запустил в широкий прокат новую главу киноальманаха «Россия, я люблю тебя», она продолжает линию первого, но на этот раз включает уже восемь новелл, сообщила пресс-служба компании.

Каждая короткометражка cодержит личную историю о России. Действие альманаха разворачивается в разных регионах и городах страны, включая Йошкар-Олу, Звенигород, Елабугу и Москву.

«Это умный, спокойный разговор о стране, людях, и искреннее выражение любви. Выразить любовь искренне, просто и ясно очень трудно — и любовь к человеку, и любовь к стране, и любовь к делу. Для этого, во-первых, нужно иметь настоящее чувство, потому что фальшь в этом всегда видна, а во-вторых, обладать чувством вкуса и чувством меры.

В этом проекте работают именно такие люди», — отметил режиссер Константин Богомолов.

Сообщается что над картиной работали не только мэтры отечественного кинематографа — Константин Богомолов, Алексей Нужный, Николай Хомерики, Алексей Куприянов, но и начинающие режиссеры Матвей Врачев, Наталья Борисова, Полина Феоктистова и Никита Севастьянов. Для молодых авторов проект стал дебютом в большом метре и важным профессиональным шагом.

«Такие проекты важны для молодых режиссеров, особенно для начинающих — это огромный шанс. У меня это первый проект такого масштаба, и я безумно благодарна тому, что мне дали такую возможность», — поделилась Феоктистова.

Кроме того, к созданию альманаха, как рассказал Владислав Крейнин, присоединились также учащиеся школы «Класс-Центр» и ИИ.

«Одна из новелл полностью сделана искусственным интеллектом, нашей нейросетью «Кандинский». Ни одного кадра там не было снято — все сгенерировано ИИ», — рассказал он.

Крейнин добавил, что новая серия альманаха — это история любви к жизни, Родине, родным местам и друг к другу. «И именно такие истории, нам кажется, и насыщают сегодня нас эмоциями, правильным отношением к своей стране», — добавил топ-менеджер Сбера.

Также Крейнин сообщил, что Сбер соберет обратную связь от зрителей и проанализирует ее. По итогам может быть выпущена еще одна серия альманаха, она выйдет на экраны в будущем году.