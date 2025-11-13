Волонтеры «Чистой Арктики» получили награды на ледоколе «Ленин»

Проект «Чистая Арктика» объединил почти 10 тыс. участников за пять лет

На атомном ледоколе «Ленин» в Мурманске прошло награждение волонтеров, посвященное пятилетию общественного экологического проекта «Чистая Арктика». Об этом сообщили организаторы.

На церемонию приехали добровольцы из разных регионов России: Казани, Тулы, Иркутска, Калининграда, Улан-Удэ, Калуги, Брянска, Нижегородской области, Волгограда, Красноярска и Владимира. Все они участвовали в сложных экспедициях в труднодоступные районы Арктики, помогали устранять последствия разлива мазута в Черном море и благоустраивали территорию для мемориального комплекса на острове Шумшу.

За пять лет проект превратился из инициативной группы в масштабное экологическое движение. По итогам пяти сезонов к проекту присоединились 9923 волонтера, которые собрали 22 045 тонн отходов и очистили 1101 гектар территории. Часть работ была проведена в Мурманской области. Губернатор региона Андрей Чибис вручил участникам благодарности за их вклад в очистку арктической территории.

«Заботясь об экономике будущего, мы точно не имеем права не заботиться об экологии. Внимание к этой повестке, которая привлекает добровольцев, волонтеров, заставляет всех, включая крупные компании, заботиться о природе, заботиться об экологии, делать так, чтобы следующему поколению не надо было убираться в Арктике», — заявил Андрей Чибис.

В год 80-летия Победы и Года защитника Отечества волонтеры также занимались благоустройством братских могил в местах сражений Великой Отечественной войны. Основные работы прошли в Мурманской области и Республике Карелия, где находится множество воинских захоронений. За летний сезон 2025 года добровольцы восстановили 8 братских могил и 89 захоронений, где покоятся тела 4302 красноармейцев.

«Наши волонтеры смогли своими глазами увидеть живую историю и понять масштаб потерь в годы Великой Отечественной войны и какими неимоверными усилиями была получена эта победа. Мы обязательно продолжим эту работу в будущем», — отметил руководитель проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин.

На мероприятии также были отмечены партнеры Единого волонтерского центра Мурманской области. Руководитель центра Евгения Чибис подчеркнула важность совместных инициатив. В рамках церемонии было подписано соглашение о дальнейшем взаимодействии.