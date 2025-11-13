На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии продается дом с вышкой ЛЭП на участке

Mirror: в Великобритании появилась возможность купить дом с вышкой ЛЭП во дворе
В Великобритании выставили на продажу частный дом с расположенной на участке вышкой линий электропередач (ЛЭП). Об этом сообщает издание Mirror.

Согласно онлайн-объявлению агентства недвижимости Burchell Edwards, это двухквартирный дом в деревне Стэнли, графство Дербишир. Объект с большой гостиной, зимним садом, оранжереей, частной парковкой во дворе. Он расположен в «тихом тупике», пишет издание. Стоимость такого жилья составляет 190 тысяч фунтов стерлингов (примерно 20,2 млн руб.).

Как отмечается, главной особенностью недвижимости является вышка ЛЭП, расположенная прямо во дворе. Она размещается вблизи зоны отдыха с садовыми стульями и ограждена деревянным забором. В то же время на сайте продажи недвижимости о необычной достопримечательности не сообщается. Ее смогли разглядеть журналисты на фотографиях, размещенных в интернете.

Издание уточняет, что в Великобритании разрешено возводить электросети на частных участках, хотя застройщики часто платят Национальной электросети за прокладку электроэнергии по подземным кабелям.

Ранее сообщалось о запрете запускать фейерверки вблизи ЛЭП.

