Экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева обвинили в заказном убийстве

СБУ предотвратила атаку на украинского активиста Тодора Пановского
true
true
true
close
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Служба безопасности Украины 20 августа предотвратила попытку покушения на жизнь украинского активиста и ветерана войны Тодора Пановского. Об этом сообщает Lenta.UA.

Пострадавший предположил причастность к организации преступления российской агентурной сети, связанной с бывшим депутатом Госдумы РФ Магомедом Гаджиевым (признан в РФ иностранным агентом).

Пановский подчеркнул, что уголовное дело по факту покушения (№ 22025000000000936) было открыто Службой безопасности Украины, а расследование продолжается под контролем ведомства.

Активист рассказал, что перед судебным заседанием по делу Гаджиева ему позвонил неизвестный. Звонивший, представившийся сотрудником украинских силовых структур, предложил ему встретиться. Однако проверка показала, что такого человека в указанном учреждении нет. После этого Пановский обратился в СБУ. Во время организованной встречи подозреваемый был задержан оперативниками.

Пановский также объявил о создании гражданской инициативы, направленной на поиск и публичное разоблачение российских военных преступников. Он отметил, что ситуация с Гаджиевым является показательной: несмотря на открытое дело в Украине (№ 757/34451/24-к, Печерский суд Киева), бывший депутат живет за границей — в Монако и Майами.

По мнению активиста, привлечение Гаджиева к ответственности станет важным шагом для Украины и послужит примером для Европы в вопросах взаимодействия с представителями российского режима, причастными к разжиганию войны.

Отдельно Пановский раскритиковал некоторых украинских адвокатов и судей, которые, по его словам, затягивают процесс рассмотрения дела, позволяя Гаджиеву избегать наказания.

