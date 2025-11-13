На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Норильске появится научный центр мирового уровня на базе Заполярного госуниверситета

Фонд «Наш Норильск» и «Норникель» направят более 660 млн рублей на развитие ЗГУ
Александр Антонов

Заполярный государственный университет имени Н.М. Федоровского (ЗГУ) получит беспрецедентную финансовую поддержку на создание современного научно-образовательного центра, общий объем инвестиций составит более 660 млн рублей, из которых 420 млн рублей выделит фонд целевого капитала «Наш Норильск», а оставшаяся часть поступит от индустриальных партнеров, основным из которых является компания «Норникель», сообщила пресс-служба организаций.

Уточняется, что программа утверждена попечительским советом фонда «Наш Норильск» после защиты университетского проекта «Развитие человеческого капитала в Арктическом университете», состоявшейся 6 ноября. В первый год реализации вуз получит 175 млн рублей.

В течение трех лет в ЗГУ планируется создание пяти лабораторий — по мерзловедению, горному делу, металлургии, материаловедению и технологическим машинам. Современная инфраструктура позволит проводить исследования и анализ образцов полезных ископаемых непосредственно в Норильске, без необходимости их транспортировки в другие регионы.

По словам проректора по научной работе и международной деятельности Аркадия Тарасевича, проект обеспечит новые возможности для студентов и молодых исследователей.

«Современная инфраструктура для технического сопровождения недропользователей позволит анализировать образцы прямо в Норильске. Мы создаем условия для привлечения лучших ученых страны и удержания молодых специалистов в регионе», — отметил он.

Проект предусматривает организацию открытых лекций ведущих ученых, внедрение модульной работы со студентами и аспирантами, гибких схем научного руководства, а также систему поддержки талантливых исследователей. Особое внимание будет уделено привлечению научных кадров из других регионов и воспроизводству преподавательского состава из числа выпускников университета.

Кроме того, «Норникель» продолжит участие в развитии инфраструктуры ЗГУ, включая реконструкцию здания университета, завершение которой запланировано к 2027 году.

Поддержка фонда «Наш Норильск» стала крупнейшей за всю историю высшего образования в Арктической зоне России, финансирование направлено на долгосрочное развитие научного потенциала региона.

