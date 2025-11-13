На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Зеленый марафон» Сбера стал лауреатом премии журнала «Большой спорт»

Ведяхин: с 2012 года количество участников «Зеленого марафона» выросло в 10 раз
Сбер

Жюри журнала «Большой спорт» назвало праздник Сбера «Зеленый марафон» лучшим проектом, объединяющим массовый спорт и благотворительность, сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, с момента зарождения «Зеленого марафона» в 2012 году количество его участников увеличилось в 10 раз.

«Сегодня «Зеленый марафон» — одно из самых массовых легкоатлетических состязаний в России. Мы стремимся к тому, чтобы каждый наш забег являлся не просто соревнованием на скорость, а был наполнен смыслами», — сказал он.

Ведяхин напомнил, что Сбер совместно с благотворительным фондом «Вклад в будущее» направляет собранные участниками и зрителями средства на поддержку детей с опытом сиротства и детям с особыми потребностями.

«Мы рады, что авторитетное спортивное издание «Большой спорт» высоко оценило результаты нашей работы в популяризации бега и наши благотворительные инициативы», — добавил Ведяхин.

