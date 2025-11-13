В ЯНАО представили обновленный комплекс мер поддержки коренных народов Севера

За шесть лет новые квартиры получили 836 семей коренных малочисленных народов Севера (КМНС), преимущественно многодетные, молодые и особо нуждающиеся. Об этом сообщили в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа на заседании по промежуточным результатам реализации дорожной карты по повышению благополучия КМНС.

Обновленный комплекс мер для кочевников действует с начала года. Как отметила на заседании директор окружного департамента по делам КМНС Ульяна Каленюк, документ основан на запросах жителей тундры и корректируется с учетом предложений, поступающих во время встреч с представителями общин.

Дорожная карта включает шесть направлений и 33 мероприятия, охватывающих ключевые сферы — от агропромышленного комплекса и ветеринарии до образования и занятости.

Cообщается, что за последние шесть лет объем заготовки оленины на Ямале вырос на 73%, что положительно отражается на доходах семей оленеводов. Активно развивается трудоустройство КМНС: три из четырех соискателей находят работу при содействии службы занятости. По механизму «одного окна» в ТЭК за три года трудоустроено 270 представителей коренных народов.

Также продолжается поддержка предпринимательства: 60 человек получили финансовую помощь в размере 200 тыс. рублей на открытие собственного дела.

В сфере образования с 2020 года охват дошкольным обучением детей кочевников увеличился на 53%, в тундре работают 43 педагога. Растет число выпускников школ-интернатов, продолжающих обучение в колледжах и вузах. С 2020 года образовательные сертификаты получили 358 абитуриентов из семей, ведущих традиционный образ жизни. Подъемные в размере 80 тыс. рублей предоставлены 21 первокурснику.

Предусмотрены также целевые субсидии, покрывающие до 100% стоимости обучения, социальные стипендии в 4,5 тысячи рублей и компенсации за проживание в общежитиях. Именную стипендию губернатора по итогам летней сессии получают 81 студент из числа КМНС.

Медицинская помощь становится более доступной благодаря выездным мобильным бригадам и санавиации. С начала года проведена реэвакуация 330 пациентов обратно в тундру.

«Для нас принципиально важно, чтобы поддержка коренных народов Севера была живой и действенной. Мы видим положительные результаты, но важно продолжать диалог с тундровиками и своевременно корректировать меры поддержки», — подчеркнул губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.