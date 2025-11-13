На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне назвали оптимальное время ожидания доставки

Rambler&Co: 52% россиян отказывались от покупки из-за слишком долгой доставки
Depositphotos

Более половины россиян (52%) хотя бы раз отказывались от покупки товара из-за слишком долгих сроков доставки, следует из результатов совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co и «Мегамаркета».

Опрос показал, что 32% считают оптимальной доставку за 2-3 дня, 29% готовы ждать не больше недели, 28% согласны на 7 и более дней ожидания, а 11% заявили, что они согласны только на доставку «в течение суток».

Говоря о срочных покупках, 4% респондентов заявили, что они готовы доплачивать за ускорение доставки, 46% делают это иногда, 9% согласны только на небольшую доплату, а 41% предпочитают ждать, чтобы сэкономить.

В случае задержки заказа 29% россиян просто ждут, еще 29% отменяют доставку, 24% обращаются в поддержку, 13% оставляют негативные отзывы, а 5% требуют компенсацию за ожидание.

По данным опроса, в случае хотя бы одной серьезной задержки доставки 22% покупателей больше не обращаются к этому продавцу, 29% задумываются перед повторным заказом, 17% дают продавцу второй шанс, а для 32% сроки не важны.

Опрос показал, что категория товаров влияет на отношение клиентов к скорости доставки. В категории товаров для дома, зоотоваров и электроники важна доставка «до двух часов», для техники и одежды важна доставка «день-в-день», а в крупной бытовой технике клиенты готовы «подождать дольше».

Опрос проходил на ресурсах Rambler&Co с 5 по 10 ноября 2025 года. Всего в нем приняли участие 130 635 респондентов.

