Россиян предупредили, какую информацию о вас собирают сайты для взрослых

Эксперт Силаев: сайты для взрослых собирают информацию о пользователе
Shutterstock

Многие пользователи ошибочно полагают, что посещение сайтов без регистрации или в режиме инкогнито гарантирует полную анонимность. Это опасное заблуждение, рассказал «Газете.Ru» заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

«При просмотре любых онлайн-ресурсов, особенно с маркировкой 18+, цифровой след формируется даже без создания учетной записи. Современные системы анализа фиксируют не только базовые параметры вроде адреса подключения, но и детали поведения — какие разделы привлекают внимание, длительность сеанса и частоту возврата к определенному контенту. Эти разрозненные действия собираются в единую картину, создавая подробный профиль интересов», — объяснил он.

По словам эксперта, технология создания цифрового отпечатка устройства позволяет распознавать пользователя без использования учетных записей или специальных файлов.

«Каждый компьютер или смартфон обладает уникальным набором характеристик, включая версию операционной системы, установленное программное обеспечение, параметры экрана и другие технические особенности. Сочетание этих данных создает устойчивый идентификатор, который позволяет отслеживать активность одного и того же пользователя на разных сайтах и сеансах, минуя традиционные методы отслеживания», — заявил специалист.

Собранные сведения проходят алгоритмическую обработку с помощью систем искусственного интеллекта. Специальные программы выявляют устойчивые модели поведения и предпочтения, создавая психологический портрет пользователя. Такой профиль используется для персонализации рекламных предложений — от тематических товаров до финансовых услуг повышенного риска.

«Исследования показывают, что точность подбора рекламы на основе данных о поведении может достигать 70-80%», — отметил Силаев.

По словам эксперта, опасность заключается в том, что собранные данные могут быть использованы мошенниками.

«При утечке информации злоумышленники получают доступ к детальному портрету потенциальной жертвы. Они узнают ваши привычки, интересы и слабости, что позволяет создавать высокоточные схемы обмана. Например, могут приходить письма с предложениями именно тех товаров или услуг, которые вы недавно искали, но от имени фальшивых магазинов или финансовых организаций», — сказал он.

Для обеспечения конфиденциальности рекомендуется применять комплексный подход.

«Специальные браузеры с функциями противодействия отслеживанию, сервисы виртуальных частных сетей со строгой политикой отсутствия сохранения истории и регулярная очистка временных файлов существенно затрудняют сбор данных. Осознанное использование защитных инструментов становится необходимым условием сохранения конфиденциальности в цифровом пространстве. Даже базовые меры безопасности значительно снижают риски стать жертвой мошенников или недобросовестных рекламодателей», — резюмировал эксперт.

Ранее россиянам дали простые советы, как не стать жертвой мошенников в сети.

