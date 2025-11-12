В Общественной палате РФ обсудили сохранение исторической памяти

Расширение международного сотрудничества в вопросах сохранения российской истории стало одной из основных тем на первом заседании Комитета по сохранению исторической памяти в Общественной палате РФ, сообщает пресс-служба комитета.

Мероприятие прошло при поддержке Комитета семей воинов Отечества. Его руководитель Юлия Белехова рассказала о важности сохранения исторической памяти.

«Это нужно для того, чтобы помнили, чтобы знали, чтобы не забывали. И сегодня есть проекты по сохранению подвига победы в Великой Отечественной войне, есть примеры за пределами нашей страны. Это нужно делать в разных странах, где сегодня есть наши представители, где сегодня есть люди, которые тоже хотят, чтобы не забывали. Люди, готовые говорить правду, историческую правду, которая только одна», — заявила она

На площадке обсуждались проекты, связанные с сохранением подвига победы в Великой Отечественной войне, а также примеры успешных инициатив за пределами страны. Особое внимание уделялось моральной поддержке.

Руководитель регионального штаба КСВО Ярославской области Елена Виноградова предложила организовать общий молебен для воинов.

Работа проходила в формате международного телемоста. Представители из США, Туниса, Испании, Малайзии и Иордании поделились своими проектами.

Так, президент Тунисско-Российской ТПП Христина Романенко (Луати) рассказала о двух реализованных проектах: посвященном героям Великой Отечественной войны и конкурсе детских рисунков к юбилею Победы.

Президент ассоциации «Развитие всестороннего сотрудничества между Россией и Испанией» Виктория Самойлова рассказала об опыте проведения акции «Бессмертный полк» за рубежом. По ее словам, инициатива стала символом единения.

Маргарита Масленникова, руководитель КСВО Воронежской области, представила проект «Время героинь», который помогает женщинам подготовиться к возвращению бойцов с фронта.

Руководитель КСВО Тульской области Галина Фомина предложила использовать площадки региона для поддержки патриотических инициатив, а Юлия Балакова из Ярославской области выступила с инициативой создания телемостов для патриотического воспитания молодежи из разных стран.