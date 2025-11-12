В Госдуме заявили, что треш-контент — это брейнрот

В Госдуме намерены продолжать бороться с треш-контентом, потому что это «самый отборный брейнрот», заявил в беседе с «Газетой.Ru» зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его мнению, от деструктивного контента «гниет не только мозг, но и душа».

«Треш-стримы под запретом уже более года — президент России подписал закон, инициированный комитетом Госдумы по молодежной политике, в августе 2024 года. За них предусмотрено наказание — штрафы до одного миллиона рублей и конфискация оборудования. Повторное нарушение закона — уже реальный уголовный срок. Масштабы треш-контента огромны. Запрет треш-стримов помог, однако остаются и другие виды подобного контента. Риск в том, что они формируют у молодежи негативные убеждения, нормализуют опасное поведение, навязывают экстремизм и чуждые ценности. А ведь русский народ всегда отводил особое место бережному, уважительному и заботливому отношению к ближнему, вся наша традиционная культура им пропитана. Треш-контент пытается привить иное отношение к человеку», — считает Толмачев.

Он добавил, что треш-стримы демонстрируют унижение человеческого достоинства, а это бьет по психике.

«Есть понятие «брейнрот», что переводится как гниение мозга. Треш-контент — это самый отборный брейнрот. Только я бы добавил, что от деструктивного контента гниет не только мозг, но и душа. В Госдуме организовали рабочую группу по профилактике деструктивного влияния на детей и молодежь, будем создавать систему инструментов по противодействию негативу», — заключил Толмачев.

