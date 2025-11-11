Участники программы «Время героев» назначены на руководящие должности в АСИ

Двое участников первого потока президентской программы «Время героев» назначены директорами проектов в Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

Уточняется, что кавалер ордена «За морские заслуги» Константин Аксенов назначен директором проектов дивизиона развития гражданско-военных технологий. Кавалер ордена Мужества Андраник Гевенян возглавил направление дивизиона новых технологий в социальной сфере.

«Еще на этапе стажировки Агентство активно вовлекало участников программы к организации форума «Сильные идеи для нового времени», аналитике существующих мер поддержки и выработке новых решений. Опыт участников программы «Время героев» будет ценен в реализации соответствующих программ АСИ», — отметила глава АСИ Светлана Чупшева.

В свою очередь, Аксенов отметил, что главной задачей для него является создание устойчивой платформы для трансфера передовых гражданских технологий в оборонный сектор. «В ближайшие годы сосредоточимся на развитии критериев оценки проектов, ускорении испытаний и формировании партнерских программ с промышленностью и научными институтами», — заявил он.

Гевенян почеркнул, что АСИ последовательно развивает систему комплексной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. «Мы сосредоточимся на повышении эффективности мер социальной, правовой и профессиональной помощи, а также на создании условий для успешной адаптации участников программы», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что программа «Время героев» реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии на базе Мастерской управления «Сенеж» и направлена на развитие управленческих компетенций участников специальной военной операции. Более 60 выпускников уже получили высокие новые назначения.