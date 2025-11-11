На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Коломне прошли соревнования по конькобежному спорту

Конькобежцы из Подмосковья завоевали 4 медали на соревнованиях в Коломне
Министерство физической культуры и спорта Московской области

Сборная Московской области заработала 4 медали на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту в Коломне, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Спортсменка Ксения Сиразева из Коломны завоевала две золотые медали на дистанции 500 м и на 1000 м.

«Я довольна результатом, время хорошее, резерв большой. Работаю, тренируюсь с удовольствием», — рассказала она.

Также серебро получил Савелий Пронин из Коломны на дистанции 1000 м, а в командном забеге на 8 кругов среди юниоров бронзу взяли Даниил Свиясов, Тимофей Алексеев и Михаил Косяев.

Во всероссийских соревнованиях «На призы городского округа Коломна» приняли участие 60 юниоров из 20 регионов России. Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «На призы городского округа Коломна» прошли с 5 по 8 ноября 2025 года на ледовой арене Конькобежного центра «Коломна» в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

