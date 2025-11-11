Проект «Послевыписки.рф» дополнили курсами для восстановления после инфаркта и инсульта

Более 7 млн человек использовали платформу «Послевыписки.рф» для реабилитации

Платформа «Послевыписки.рф», созданная командой директора клинического центра «Коммунарка» Дениса Проценко при поддержке Института развития интернета (ИРИ), прошла масштабное обновление, теперь сервис включает экспертный контент по восстановлению после сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта миокарда и инсульта.

Сообщается, что на обновленной версии сайта и мобильного приложения пользователям доступны индивидуальные программы восстановления и комплексная врачебная поддержка.

В основу видеоуроков легла экспертиза ведущих специалистов России в области неврологии, кардиологии, сердечно-сосудистой хирургии, реаниматологии, логопедии, нутрициологии, клинической психологии и лечебной физкультуры.

Также на платформе представлены практические курсы для различных этапов реабилитации: раннего восстановительного периода, двигательной терапии, восстановительного лечения и вторичной профилактики после инсульта, а также программ хирургического и восстановительного лечения и профилактики после инфаркта миокарда.

По словам Дениса Проценко, платформой уже воспользовались более 7 млн человек по всей России.

«Мы продолжим развивать эту абсолютно бесплатную экспертную платформу, сфокусировавшись на реабилитации после болезней системы кровообращения — главной причины смертности в стране. Это позволит людям восстановиться после инфаркта и инсульта и вернуться к полноценной жизни», — отметил Проценко.

Ранее сообщалось, что проект «Послевыписки.рф» стал лауреатом премии Рунета-2023 в номинации «Здоровье и отдых».