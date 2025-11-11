Проект «Послевыписки.рф» дополнили курсами для восстановления после инфаркта и инсульта

Платформа «Послевыписки.рф», созданная командой директора клинического центра «Коммунарка» Дениса Проценко при поддержке Института развития интернета (ИРИ), прошла масштабное обновление, теперь сервис включает экспертный контент по восстановлению после сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта миокарда и инсульта.
Сообщается, что на обновленной версии сайта и мобильного приложения пользователям доступны индивидуальные программы восстановления и комплексная врачебная поддержка.
В основу видеоуроков легла экспертиза ведущих специалистов России в области неврологии, кардиологии, сердечно-сосудистой хирургии, реаниматологии, логопедии, нутрициологии, клинической психологии и лечебной физкультуры.
Также на платформе представлены практические курсы для различных этапов реабилитации: раннего восстановительного периода, двигательной терапии, восстановительного лечения и вторичной профилактики после инсульта, а также программ хирургического и восстановительного лечения и профилактики после инфаркта миокарда.
По словам Дениса Проценко, платформой уже воспользовались более 7 млн человек по всей России.
«Мы продолжим развивать эту абсолютно бесплатную экспертную платформу, сфокусировавшись на реабилитации после болезней системы кровообращения — главной причины смертности в стране. Это позволит людям восстановиться после инфаркта и инсульта и вернуться к полноценной жизни», — отметил Проценко.
Ранее сообщалось, что проект «Послевыписки.рф» стал лауреатом премии Рунета-2023 в номинации «Здоровье и отдых».