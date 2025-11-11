На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Владельцы iPhone смогу воспользоваться GigaChat от Сбера

Сбер выпустил ИИ-приложение для владельцев устройств на iOS
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Сбер выпустил приложение G8AI с GigaChat для владельцев iOS-устройств, сообщает пресс-служба банка.

В Сбере отметили, что приложение работает без VPN и легко настраивается.

Пользователи смогут с помощью приложения анализировать файлы, переводить тексты, а также «позвонить» нейросети и пообщаться с ней, как с живым человеком.

В Сбере отметили, что пользователи смогут вести с нейросетью полноценный диалог, получить пересказ видео с ключевыми идеями и выводами, а также по запросу можно получить текстовую транскрипцию разговора.

Кроме того, с помощью режима рассуждений нейросеть разобьет сложные задачи на понятные этапы, объясняя ход своих мыслей.

