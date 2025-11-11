На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские хирурги впервые совместили резекцию легкого и шунтирование сердца

В России впервые за раз устранили рак легкого и сделали шунтирование на сердце
Freepik.com

Хирурги Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) впервые в России за одно вмешательство удалили опухоль легкого и одновременно выполнили коронарное шунтирование на работающем сердце через единый хирургический минидоступ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

По данным пресс-службы, 73-летний пациент из Новосибирской области более 15 лет страдал ишемической болезнью сердца. В 2024 году у него участились приступы стенокардии, появилась одышка и боли за грудиной даже при небольшой нагрузке. При обследовании дополнительно выявили рак левого легкого.

Согласно информации центра, около 5% пациентов с необходимостью удаления опухоли легкого одновременно нуждаются и в операции коронарного шунтирования. Традиционно такие вмешательства проводят поэтапно, однако комбинированная операция позволяет один раз подвергнуть организм наркозу и уменьшить хирургическую травму. При этом она требует высокого мастерства хирургов и анестезиологов и возможна только в крупных многопрофильных центрах.

Из-за близкого расположения опухоли и пораженной коронарной артерии медики решили использовать единый передне-боковой минидоступ без рассечения грудины и без искусственного кровообращения. Сначала онкологи под руководством Алексея Петрова выполнили эндоскопическую резекцию опухоли с удалением нижней доли легкого и прилегающих лимфоузлов. Затем через тот же 6-сантиметровый доступ сердечно-сосудистые хирурги провели миниинвазивное маммаро-коронарное шунтирование на работающем сердце.

Комбинированная операция длилась 285 минут и прошла без осложнений. На второй день пациент уже поднялся на ноги, а на 12-й день его выписали в удовлетворительном состоянии. В пресс-службе отметили, что проведение двух вмешательств через один минидоступ ускорило восстановление, снизило риск инфекций и создало благоприятные условия для онкологического прогноза.

Ранее в ХМАО врачи спасли жизнь ребенка с батарейкой в пищеводе.

