Россияне перешли на футболки оверсайз

Компания Fashion Matrix проанализировала тренд спроса на футболки у россиян за последние три сезона весна-лето, рост интереса к оверсайз составил 32,5% с 2023 по 2025 год.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В сезоне 2025 года 66,8% покупателей предпочитают стандартный крой, 25,7% оверсайз и только 7,5% слим-версии. При этом среди женщин оверсайз более популярен — доля таких товаров превысила 30%, а рост с 2023 по 2025 год составил 42%. У мужчин доля оверсайз-футболок всего 18,7%. Футболки Slim Fit занимают наименьшую долю, но тоже активно растут, так как с 2023 по 2025 год доля увеличилась на 23%. Они более популярны у женщин, доля выросла почти на 30%, при этом у мужчин популярность Slim Fit снизилась к 2025 году.

Россияне солидарны в выборе футболок без рисунков, доля таких составляет примерно 60% в общем объеме и у женщин (62%), и у мужчин (60%). Среди футболок с принтами самые популярные графика и абстракция, у мужчин их доля 36% от общего, у женщин 26%.

Среди популярных цветов больше 50% занимают белый (30%) и черный (22%). Дальнейший топ отличается в зависимости от пола. Топ-5 цветов с учетом оттенков и в порядке убывания популярности: у женщин — синий, бежевый, серый, розовый, зеленый; у мужчин — синий, зеленый, серый, бежевый, коричневый. Интересно, что коричневый цвет набирает популярность и увеличил свою долю в два раза в сезоне по сравнению с прошлым годом.

«Мы видим, что за последние несколько лет в сегменте футболок есть тренд на снижение спроса на Regular в пользу оверсайза и Slime. Доля оверсайза растет значительно, и это касается не только футболок, но и другой одежды. При этом временной лаг с появлением тренда за рубежом и в России может достигать года и больше. Например, тренд на Oversize-пиджаки, актуальный в Европе в 2023 году, достиг пика в России только к первому кварталу 2025 года», — комментирует Артем Селихов, CEO Fashion Matrix.

