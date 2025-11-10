На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В зале «Зарядье» пройдет концерт с сочетанием органа и волынки

Зал «Зарядье» представит уникальную программу для любителей органной музыки
true
true
true
close
Mos.ru

В Большом зале концертного зала «Зарядье» 29 ноября состоится программа, посвященная развитию жанра органной сюиты. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба концертного зала.

Главный органист и хранитель органа Лада Лабзина выступит вместе с волынщиком Евгением Лапекиным. В программе прозвучат произведения от эпохи барокко до современности.

«Прозвучит органная музыка от эпохи барокко до наших дней: сочинения Баха, французского композитора эпохи барокко Клерамбо и французского композитора и органиста плеяды 1920-х Дюрюфле, а также армянское песнопение «Амен» Экмоляна в сопровождении дудука», — говорится сообщении.

Завершит концерт «Друидик-сюита» молодого композитора Ариэля Ганелина для шотландской волынки, уистлов и органа. Произведение состоит из пяти частей: «Скорбный зов», «Лесной танец», «Древнее колдовство», «Песня битвы», «Песня моряка».

Лада Лабзина рассказала о вдохновении для создания сюиты.

«Друиды – это таинственные маги из кельтских легенд. На их земле до сих пор можно обнаружить магические сооружения, которые не похожи на наши храмы, но внушают священный трепет. Мифы говорят, что друиды были мудрыми и добрыми. Они умели предсказывать будущее и обладали властью над стихиями: землей, водой, воздухом, огнем. Друиды могли общаться с душами деревьев и со сказочными жителями лесов – с эльфами и гномами», — отметила она.

По словам органистки, в «Друидик-сюите» слышны отголоски кельтских танцев и песен, звуки эльфийских свирелей, заклинания на древнем языке санскрите, дыхание леса и моря.

