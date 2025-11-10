На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог оценил линию главы Казахстана на саммите «С5 + 1» в США

Политолог Выползов: президент Казахстана заявил о большом шаге вперед Путина
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Позиция президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева на саммите «С5 + 1» в США является важным звеном в системе выстраивания союзных и партнерских отношений с Россией накануне государственного визита казахстанского лидера в Москву. Об этом заявил политолог Российско-Казахстанского пресс-центра Андрей Выползов.

«В столь сложной международной геополитической ситуации Токаев следует строго дипломатической линии: Астана — глобальный посредник, а в острых фазах — миротворец. В итоге сам Казахстан становится государством-дипломатом», — полагает Выползов.

Ранее сообщалось, что на саммите «Центральная Азия — США» в Вашингтоне глава Казахстана констатировал, что Россия является договороспособной страной, и инициатива для диалога с Москвой теперь должна исходить от США и его партнеров. Также Токаев вновь подчеркнул, что Астана готова стать площадкой для мирных переговоров между Москвой и Киевом.

Кроме того, комментируя конфликт на Украине, Токаев заявил в интервью изданию New York Times: «Следует признать, что Владимир Путин проявил максимальную гибкость». Говоря о прогнозах мирного урегулирования конфликта, президент Казахстана отметил, что «Президент России сделал довольно большой шаг вперед».

Напомним, 12 ноября, глава крупнейшей в Центральной Азии державы посетит Россию с государственным визитом. Ожидается, что переговоры лидеров двух стран охватят ключевые направления двустороннего сотрудничества — от энергетики и промышленности до вопросов безопасности и интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Кроме того, в рамках визита Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев откроют XXI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами