Политолог оценил линию главы Казахстана на саммите «С5 + 1» в США

Позиция президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева на саммите «С5 + 1» в США является важным звеном в системе выстраивания союзных и партнерских отношений с Россией накануне государственного визита казахстанского лидера в Москву. Об этом заявил политолог Российско-Казахстанского пресс-центра Андрей Выползов.

«В столь сложной международной геополитической ситуации Токаев следует строго дипломатической линии: Астана — глобальный посредник, а в острых фазах — миротворец. В итоге сам Казахстан становится государством-дипломатом», — полагает Выползов.

Ранее сообщалось, что на саммите «Центральная Азия — США» в Вашингтоне глава Казахстана констатировал, что Россия является договороспособной страной, и инициатива для диалога с Москвой теперь должна исходить от США и его партнеров. Также Токаев вновь подчеркнул, что Астана готова стать площадкой для мирных переговоров между Москвой и Киевом.

Кроме того, комментируя конфликт на Украине, Токаев заявил в интервью изданию New York Times: «Следует признать, что Владимир Путин проявил максимальную гибкость». Говоря о прогнозах мирного урегулирования конфликта, президент Казахстана отметил, что «Президент России сделал довольно большой шаг вперед».

Напомним, 12 ноября, глава крупнейшей в Центральной Азии державы посетит Россию с государственным визитом. Ожидается, что переговоры лидеров двух стран охватят ключевые направления двустороннего сотрудничества — от энергетики и промышленности до вопросов безопасности и интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Кроме того, в рамках визита Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев откроют XXI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России.