Супруги, прожившие в браке 83 года, стали самой долгоживущей парой в мире

Прожившие в браке 83 года супруги из США стали самой долгоживущей парой в мире

Супруги из США, прожившие в браке 83 года, стали самой долгоживущей парой в мире, пишет The Guardian.

Титул был присвоен паре после тщательной проверки глобальной комиссией LongeviQuest, которая изучила их брачное свидетельство 1942 года, архивные документы и записи переписи населения. Суммарный возраст 108-летнего Лайла и 107-летней Элеоноры превышает 216 лет, что также делает их старейшей живущей супружеской парой на планете.

Их история любви, проверенная временем, началась в 1941 году на баскетбольном матче в Атланте. Элеонора, будучи зрительницей, не запомнила счет игры, но навсегда запомнила встречу с Лайлом, который тогда играл за Университет Кларка Атланты и впоследствии был введен в Зал славы баскетбола.

Несмотря на угрозу призыва Лайла на фронты Второй мировой войны, они не отложили свадьбу. 4 июня 1942 года, получив трехдневное увольнение с военной базы, мужчина женился на Элеоноре. В день свадьбы он впервые познакомился с ее семьей, преодолев долгий путь в сегрегированном вагоне поезда — испытание, которое, по его словам, того стоило ради любимой.

Вскоре Лайл был отправлен в Италию, где служил в 92-й пехотной дивизии. Элеонора, беременная их первым ребенком, переехала в Нью-Йорк и устроилась на работу на завод по производству авиазапчастей. Единственной нитью, связывавшей их в те годы, были письма, которые доходили с многочисленными следами военной цензуры.

После войны пара воссоединилась и начала новую жизнь в Нью-Йорке. Оба сделали карьеру на государственной службе, вместе путешествовали и активно участвовали в жизни друг друга. Элеонора, демонстрируя неуемную тягу к знаниям, получила докторскую степень в Фордхэмском университете в возрасте 69 лет.

Сегодня Лайл и Элеонора живут в Майами, рядом с дочерью. Несмотря на то, что Лайл скучает по Нью-Йорку, он говорит, что счастлив быть рядом с женой.

