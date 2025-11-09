В Подмосковье провели более 1,7 тыс. выездных диспансеризаций

Почти 140 тысяч жителей Московской области проверили здоровье на работе

С начала 2025 года медицинские бригады Московской области провели более 1,7 тыс. выездов на различные предприятия, чтобы провести диспансеризацию и профосмотры, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, всего почти 140 тыс. жителей региона прошли диспансеризацию на работе.

«Все, у кого были обнаружены патологии, были направлены на консультацию к врачу», — сказал он.

Забелин напомнил, что жителям Подмосковья не нужно идти в поликлинику, чтобы узнать результаты диспансеризации на работе.

«Ознакомиться с ними можно на телемедицинской консультации с врачом», — отметил он.

Отметим, что диспансеризация в регионе реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».