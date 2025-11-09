В Подмосковье провели более 1,7 тыс. выездных диспансеризаций

С начала 2025 года медицинские бригады Московской области провели более 1,7 тыс. выездов на различные предприятия, чтобы провести диспансеризацию и профосмотры, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, всего почти 140 тыс. жителей региона прошли диспансеризацию на работе.
«Все, у кого были обнаружены патологии, были направлены на консультацию к врачу», — сказал он.
Забелин напомнил, что жителям Подмосковья не нужно идти в поликлинику, чтобы узнать результаты диспансеризации на работе.
«Ознакомиться с ними можно на телемедицинской консультации с врачом», — отметил он.
Отметим, что диспансеризация в регионе реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».