В Майкопе прошел форум для участников и ветеранов СВО

В Майкопе на базе Майкопского государственного технологического университета состоялся межрегиональный форум «для СВОих». Об этом сообщает российского общества «Знание».

Форум был направлен на поддержку ветеранов и участников специальной военной операции, членов их семей из Адыгеи и Краснодарского края, а также молодежи региона. В мероприятии приняли участие представители региональных органов власти, общественных объединений и организаций. Общее число участников превысило 200 человек.

С приветственным словом к участникам обратился Герой России, зампред госсовета − Хасэ Республики Адыгея, председатель «Ассоциации ветеранов СВО» Эдуард Цеев.

«Для нас особенно важно, что в форуме наряду с участниками и ветеранами СВО активное участие принимает молодежь – именно за ней будущее нашей страны. Наши бойцы и ветераны демонстрируют своим примером патриотизм, силу духа и безоговорочную преданность родине. Форум стал уникальной площадкой, где молодое поколение может учиться у защитников отечества, а наши бойцы – вести открытый и конструктивный диалог с представителями власти и общественности», — сказал он.

Почетными гостями мероприятия стали родные погибшего генерал-лейтенанта, Героя России Олега Цокова. Он известен своим участием в боях в Чеченской Республике, Сирии, процессе воссоединения Крыма с Россией и спецоперации с первого дня ее начала.

Программа форума включала концертную часть, лекции, открытые диалоги с экспертами и экскурсии по городу. Своими знаниями делились лекторы общества «Знание», среди которых были кандидаты наук и эксперты в области экономики, психологии и информационной безопасности.

Спикеры рассказали о методах защиты от мошенничества, управлении стрессом, формировании позитивного мышления, а также об эффективном планировании и самомотивации. Отдельное внимание уделили вопросам предоставления льгот и мер социальной поддержки участникам СВО и их семьям.

Все встречи сопровождались практическими рекомендациями, направленными на успешную адаптацию участников спецоперации к мирной жизни.