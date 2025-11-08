На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пятерняшки родились в одной из клиник Берлина

В Берлине в клинике Charité родились пятерняшки — две девочки и три мальчика
monte_video/reddit.com

В берлинской клинике Charité произошло редкое событие – на свет появилась пятерня: две девочки и три мальчика. Об этом сообщает издание Tagesspiegel.

Сотрудники клиники отмечают, что мама и новорожденные чувствуют себя хорошо. За время пребывания в клинике малыши уже значительно прибавили в весе, более чем в два раза превысив показатели при рождении.

Для обеспечения новорожденным наилучших условий и ухода в родах принимала участие масштабная команда, состоящая из 25 специалистов, включая акушеров, неонатологов, анестезиологов и медсестер.

Пятерняшки родились путем кесарева сечения на 28-й неделе беременности. Новорожденные сразу были помещены под круглосуточное наблюдение команды неонатологов, которые пристально следили за дыханием, кровообращением и температурой каждого ребенка. Медики отмечают, что выписка малышей домой состоится после достижения ими необходимого веса.

Рождение пятерняшек – крайне редкое явление. По статистике, естественное зачатие пятерни происходит примерно в одном случае на 50 миллионов беременностей.

Ранее четверняшка впервые стала мамой и родила сразу пятерых.

